كأس فلسطين: هلال القدس الى دور الثمانية

رام الله / سما /

تأهل فريق هلال القدس الى الدور ربع النهائي لبطولة الكأس لملاقاة فريق أهلي الخليل وذلك بعد فوزه على اسلامي قلقيلية بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب بلدية اريحا.

بعد مرور ثلاثة دقائق على انطلاق اللقاء خطف هلال القدس هدفا مبكرا ،من كرة توغل بها سامر الجندي من الرواق الايسر ، ومن حافة الصندوق سدد الكرة في المرمى ليندفع بعدها لاعبو الاسلامي من خلال الاطراف وليتحصل على خطا نفذه شاهر داود على المرمى لتمر الكرة فوق العارضة بقليل.

وفي هذه اللحظات غابت الفرص الحقيقية على المرمى ولغاية الدقيقة "30"، عندما سدد اللاعب صقر شقيرات، كرة من خارج منطقة الصندوق طالت المرمى، فرد عليه عبادة سمحان بكرة مباغتة استقرت بين احضان الحارس عزام.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط، عزز الهلال النتيجة بالهدف الثاني، بتسديدة قوية من خارج الجزاء من ساري جادالله، استقرت على يمين الحارس.

ولم تشهد الدقائق الاولى للشوط الثاني اي فرص على المرمى حيث انحصر اللعب وسط الميدان، ولغاية الدقيقة "61" عندما سدد لاعب الهلال صقر شقيرات كرة من خارج الجزاء حادت عن القائم بقليل.

في الدقيقة 68 وسع الهلال الفارق بالهدف الثالث،اثر كرة ركنية تطاول لها محمد سمار وبرأسه سددها في الشباك، وكاد الاسلامي ان يسجل هدف تقليص الفارق برأسية اللاعب محمد نزال لكن كرته مرت بجوار القائم"75"،

ادار اللقاء: براء ابوسريس وساعده ، اشرف ابو زبيده، محمد خطيب ،ورابعا رشاد الدعمه، راقب المباراة مجدي زبيدات.