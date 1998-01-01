حارس اتحاد خانيونس ينتقل إلى الدرجة الأولى

غزة / سما /

توصل نادي نماء لاتفاق مع الحارس أحمد الشاعر للعب في صفوف الفريق بالموسم القادم على سبيل الإعارة من اتحاد خانيونس.

ووافق اتحاد خانيونس على منح حارسه فرصة اللعب في أحد الأندية على سبيل الإعارة.

وتلقى الشاعر عدة عروض من أندية الممتازة والدرجة الأولى، إلا أنه فضل الانضمام لنماء في ظل مساعي الوافد الجديد للدرجة الأولى لتحقيق نتائج قوية بالموسم القادم.

وصعد نماء للدرجة الأولى في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، حيث تعاقد مع الكابتن نعيم سلامة لتولي تدريب الفريق إلى جانب ضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل بلال عساف ومصطفى الداعور وعبدالله إرميلات ومحمد أبو يوسف وغيرهم من اللاعبين.