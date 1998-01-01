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ثاني صفقات الأقصى في الانتقالات الصيفية

الإثنين 20 مايو 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثاني صفقات الأقصى في الانتقالات الصيفية


غزة / سما /

كشف نادي الأقصى الصاعد حديثا لدوري الأولى, عن ثاني صفقاته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وأكد الأقصى تعاقده مع محمود أبو خصيوان مدة موسم واحد قادما من خدمات النصيرات, ليكون ثاني صفقات الفريق الصيفية بعد تامر مكرم.

ويعدّ أبو خصيوان إضافة جيدة للأقصى, الذي يسعى للظهور بصورة قوية الموسم المقبل, لضمان عدم الرجوع مجددا للدرجة الثانية.

يشار إلى أن الأقصى احتل صدارة دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في الموسم الأخير برصيد 39 نقطة, بفارق نقطتين أمام ملاحقه أهلي النصيرات, ما جعله يصعد للأولى.

#نادي الأقصى

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