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تفاصيل خطة سان جيرمان لخطف دي خيا من اليونايتد

الإثنين 20 مايو 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل خطة سان جيرمان لخطف دي خيا من اليونايتد


وكالات / سما /

كُلما مر الوقت، ازداد احباط جمهور مانشستر يونايتد بسبب تباطؤ ادارة الفريق في إبرام الصفقات الصيفية وتجديد عقود نجوم الفريق وعلى رأسهم دي خيا.

الحارس الإسباني يعد اللاعب الأفضل في تشكيلة مانشستر يونايتد منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون وبالرغم من ذلك فشلت ادارة الشياطين الحمر في اقناعه بالبقاء وأصبح رحيله خيار مطروح هذا الصيف.

وينتهي عقد دي خيا الحالي في الموسم المقبل، وفي حالة فشل ادارة الشياطين الحمرفي تجديد عقده ربما يتم بيعه هذا الصيف، وأبرز المهتمين بخدمات الإسباني هو فريق باريس سان جيرمان.

ويرغب الفريق الفرنسي وفقاً لصحيفة إكسبرس سبورت الظفر بخدمات دي خيا، ولكنه على الأرجح سينتظر حتى يحصل عليه بشكل مجاني في صيف 2020 عندما ينتهي عقده.

يُذكر أن دي خيا رفض تجديد عقده مع الشياطين الحمر بعدما عُرض عليه راتباً كبيراً قدره 350 ألف جنيه إسترليني نظير بقائه، بينما يطالب بمبلغ قدره 400 ألف إسترليني على الأقل بدون العلاوات.

#باريس سان جيرمان #دي خيا

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