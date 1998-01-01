أرسنال يقود سباق التعاقد مع حكيم زياش نجم أياكس

وكالات / سما /

كشفت صحيفة دايلي ميرور البريطانية أن نادي أرسنال الإنجليزي يقود سباق التوقيع مع حكيم زياش نجم فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وجذب الدولي المغربي اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد تقديم موسم ولا أروع مع فريق المدرب إريك تن هاج، على رأسها ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، ولعب دوراً بارزاً في تحقيق الفريق الهولندي للثنائية المحلية، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج على يد توتنهام الإنجليزي بهدف اعتباري.

وأعلن السيد مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس عن رحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال وصول عرض جيد للحصول على خدماته.

ووفقاً لتوك سبورت، فإن هذه هي أنباء جيدة بالنسبة للمدفعجية، الحريصين على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

واعترف زياش في وقت سابق أن حلمه هو اللعب لأحد ناديي برشلونة الإسباني وأرسنال، وهو ما قد يدعم مساعي الجانرز نحو استقدامه إلى ملعب الإمارات.

جدير بالذكر أن زياش تُوج لاعب العام في أياكس بعد تسجيل 21 هدفاً وصناعة 24 هدفاً آخرين.