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يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع زيدان مستغلاً أزمة ريال مدريد

الإثنين 20 مايو 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع زيدان مستغلاً أزمة ريال مدريد


وكالات / سما /

ما زال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مرتبطاً بيوفنتوس في الصحافة الإيطالية لخلافة ماسيميليانو أليجري رغم أنه عاد لتدريب ريال مدريد مجدداً قبل شهرين.

ويبحث يوفنتوس عن بديل لماسيميليانو أليجري الذي أعلن رحيله عن النادي عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن قضى 5 سنوات مع الفريق حقق خلالها لقب الكالتشيو 5 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وكان النادي البيانكونيري يسعى للاتفاق مع زيزو على تدريب الفريق قبل بضعة أسابيع، لكنه قرر بالنهاية العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى وخوض تحدٍ جديد.

وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، جماهير يوفنتوس ما زالت تحلم بالتوقيع مع زيدان، وهو الخيار المفضل بالنسبة لها، متفوقاً على جميع الخيارات الأخرى مثل ماوريسيو ساري وأنتونيو كونتي.

وتأمل جماهير السيدة العجوز أن تكون الأزمة التي يعيشها ريال مدريد سبباً في رحيل زيدان بشكل مفاجئ خلال الصيف لإعادته إلى تورينو مجدداً بعد 18 عام من مغادرته كلاعب

وانتهى موسم زيدان مع ريال مدريد الذي كان سيئاً للغاية، فخلال 11 مباراة أشرف فيها على تدريب الفريق، تلقى 4 هزائم وتعادل في مباراتين، بينما لم يحقق سوى 5 انتصارات فقط.

#يوفنتوس

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