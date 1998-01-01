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ميسي يحقق أكبر فارق تهديفي في تاريخ الدوري الإسباني

الإثنين 20 مايو 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يحقق أكبر فارق تهديفي في تاريخ الدوري الإسباني


وكالات / سما /

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم في الدوري الإسباني متصدراً قائمة جدول هدافي البطولة ، بوصوله إلى الهدف رقم 36 ، ليحصد جائزة هداف الموسم للمرة السادسة في مسيرته الكروية.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى الهدف 36 ، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين برشلونة وإيبار أمس الأحد ، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة.

وشهد هذا الرقم إنجاز مميز لليونيل ميسي ، حيث يمتلك أكبر فارق أهداف بين متصدر الهدافين والملاحقين عبر تاريخ البطولة.

ويبتعد ميسي عن ملاحقيه كريم بنزيما ولويس سواريز بفارق 15 هدفاً ، بعد تسجيل كل منهما 21 هدفاً ، وهذا أكبر فارق نقاط في تاريخ البطولة متفوقاً على موسم 1986-1987.

وكان موسم 1986-1987 قد شهد تسجيل هوجو سانشيز مهاجم ريال مدريد 34 هدفاً ، مقابل 20 هدفاً لجاري لينيكر لاعب برشلونة في ذلك الوقت.

يذكر أن ميسي حصد هذه الجائزة في أعوام 2010 و2012 و2013 و2017 و2018 و2019.

#ميسي #الدوري الإسباني

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