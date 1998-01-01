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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الإثنين 20 مايو 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة تفوح غربا، الطالب الجامعي ضياء محمد إسماعيل ارزيقات، عقب دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل المواطن عبد الهادي أبو عيشة، وفتشت منزل الشهيد عامر أبو عيشة، وداهمت عدة احياء بالمدينة، ونصبت حواجزها العسكرية في حي جبل أبو رمان وعلى مداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

#الاحتلال

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