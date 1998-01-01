خيبة أمل اسرائيلية.. سبع دول فقط منحت لممثل إسرائيل في مسابقة "يوروفجين"

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خيبة أمل تعتري النخبة الثقافية في إسرائيل جراء التصويت المتدني للأغنية الإسرائيلية في مسابقة "يوروفجين"

مباشرة بعد انتهاء التصويت في مسابقة للأغنية الأوروبية " يوروفجين"، نشرت هيئة الاتحاد الإذاعي الأوروبي النتيجة الكاملة للمنافسة،(نتائج تصويت الجمهور ولجان التحكيم) بعدما قدمت كل دول مشاركة نقط التصويت التي منحها جمهورها لكل متنافس.

وحققت هولندا بعد44 عاما الفوز مجددا بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية للعام 2019، وكانت التوقعات قد أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن الفنان دانكن لورانس قد يكون الأوفر حظاً للفوز بنهائي مسابقة "يوروفيجن"، توقعات كانت صائبة ولم يخيب لورانس أمل بلاده ومحبيه. وحل في المرتبة الثانية جون لوندفيك ممثل السويد بأغنية Too Late For Love.

في تصويت الجمهور، منحت سبع دول فقط النقاط لفائدة إسرائيل، وهي: فرنسا (12 نقطة)، مولدوفا (7 نقاط)، قبرص (5 نقاط)، جورجيا (4 نقاط)، رومانيا (3 نقاط) ونقطة واحدة من سان مارينو.

وقد أعرب محبو مسابقة الأغنية الأوروبية، عن خيبة أملهم في إخفاق ممثل اسرائيل في الحصول على مرتبة مشرفة في المسايقة، حيث أفاد أحدهم لصحيفة إسرائيل هيوم ، "لم يكن أعضاء لجنة التحكيم من بيلاروسيا هم من منحوا 12 نقطة لإسرائيل، بل اعتبرنا النقط " جائزة " لإسرائيل على حسن الضيافة".

في الترتيب النهائي الذي أصدرته لجنة التحكيم، احتلت ميريمي المرتبة 25، ووفقًا لتصويت الجمهور احتلت المرتبة 19، وفي الترتيب النهائي احتلت المرتبة 23.

في إسرائيل أيضًا، كانت هناك اختلافات بين تصويت لجنة التحكيم وتصويت الجمهور، ومن أكبر الدول التي صوتت لصالح مرشح إسرائيل، هي روسيا والنرويج وإيطاليا، فيما منح الجمهور الإسرائيلي نقطتين فقط للمرشح الهولندي، ومنحت إسرائيل النقط من خلال عضو لجنة التحكيم إلى هولندا وإيطاليا وإستونيا.