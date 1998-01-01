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محكمة الاحتلال تقدم لائحة اتهام ضد زكريا الزبيدي

الإثنين 20 مايو 2019 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تقدم لائحة اتهام ضد زكريا الزبيدي


رام الله / سما /

 قدمت محكمة الاحتلال العسكرية لائحة اتهام بحق عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة قررت عدم الكشف عن بنود الاتهام والتعامل معها تحت بند السرية.

واعتقل الزبيدي في شباط  الماضي من مدينة رام الله وخضع لتحقيق مكثف لدى جهاز الشاباك الإسرائيلي.

وأفادت قناة "كان" العبرية انه من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد القيادي السابق في "كتائب الأقصى" زكريا الزبيدي حول نشاطه خلال الانتفاضة الثانية في صفوف كتائب شهداء الاقصى.

وكان الزبيدي قد حصل على "اعفاء" بعدم ملاحقته من اسرائيل بموجب اتفاق وقع بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال.

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