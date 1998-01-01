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بناء سواتر رملية على طول طرق غلاف غزة

الإثنين 20 مايو 2019 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بناء سواتر رملية على طول طرق غلاف غزة


القدس المحتلة / سما /

بدأت المنظومة الأمنية الاسرائيلية بناء سواتر رملية على طول أحد الطرق المركزية شمال غلاف غزة، وذلك بهدف حماية المسافرين على الطريق من الصواريخ المضادة للدروع التي يتم اطلاقها من قطاع غزة.

ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت العبري فإن الحديث يدور عن طريق مركزي تمر منه مئات المركبات المدنية والعسكرية يوميا، حيث أنه مكشوف أمام تهديد النيران المباشرة من أمام شمال قطاع غزة.

وقد أكدت المنظومة الأمنية بأنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة بمشروع لبناء السواتر الرملية في جميع الطرق المكشوفة أمام تهديد النيران المباشرة في غلاف غزة .

يشار إلى أن تهديد الصواريخ المضادة للدروع أصبح يؤرق المنظومة الأمنية والعسكرية الاسرائيلية في أعقاب صاروخ المضاد للدروع الموجه الذي تم اطلاقه من شمال قطاع غزة خلال التصعيد الأخير، والذي أسفر عن مقتل إسرائيلي بعدما أصاب الصاروخ مركبته بشكل مباشر، الأمر الذي دفع المنظومة الأمنية إلى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الدفاعية والوقائية بما في ذلك بناء السواتر الرملية.

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