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ارتفاع على درجات الحرارة

الإثنين 20 مايو 2019 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة


رام الله / سما /

يكون الجو  اليوم الاثنين، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارأ في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/05/21: تتأثر البلاد بموجة حارة مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاربعاء 2019/05/22:استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/05/23: تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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