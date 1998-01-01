الرئيس عباس يبدأ اليوم زيارة إلى قطر لبحث "مستجدات الأوضاع في فلسطين

الدوحة/وكالات/

يبدأ الرئيس محمود عباس، اليوم زيارة عمل إلى الدوحة يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية و"مستجدات الأوضاع في فلسطين والمنطقة"، بحسب الإعلام الرسمي القطري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) امس أن الرئيس عباس سيصل إلى قطر اليوم الإثنين في زيارة عمل.

وتابعت أن أمير قطر سيستقبل الرئيس عباس بعد غد الثلاثاء بالديوان الأميري.

وأضافت أمير قطر والرئيس عباس سيبحثان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في فلسطين والمنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الدوحة قد دعمت بجانب الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بوساطة مصرية لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة في السادس من مايو الجاري لإنهاء جولة توتر استمرت عدة أيام .

ووجه أمير قطر بتقديم 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتضمن الدعم القطري 180 مليون دولار لمساعدة سكان غزة، و300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، منها 50 مليون دولار منحة و250 مليون دولار قروض، وذلك لمساعدة السلطة في الأزمة المالية التي تسبب فيها وقف تحويل إسرائيل لأموال الضرائب