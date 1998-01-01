  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر سيتي يعلن رحيل قائده

الإثنين 20 مايو 2019 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يعلن رحيل قائده


لندن/ وكالات/

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم، نهاية مشور قائده البلجيكي فينسينت كومباني مع الفريق.

وأكد مانشستر سيتي في بيان نشره عبر موقعه، رحيل كومباني بشكل نهائي، حيث قال، "كومباني الذي قضى 11 عاما داخل جدران النادي، أسدل الستار على مشواره مع الفريق بعد التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمس، على حساب واتفورد".

وانضم كومباني البالغ 33 عاما، إلى مانشستر سيتي في 2008 قادما من هامبورغ الألماني، وخاض مع الفريق السماوي 360 مباراة، وسجل 20 هدفا، وحصد العديد من الألقاب، أبرزها لقب الدوري الانجليزي 4 مرات، وكأس الرابطة 4 مرات، وكأس الاتحاد مرتين، والدرع الخيرية مرتين أيضا.

كما تم اختيار قائد مانشستر سيتي أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة، فيما تواجد في التشكيلة المثالية للمسابقة في ثلاث مناسبات.

ولم يتم بعد كشف وجهة كومباني المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

هارتس: الآلاف غادروا غزة دون رجعة وحماس تمنع مغادرة الأطباء ..

تعرف على صواريخ إيران التي ترعب "إسرائيل" وأمريكا

خبير إسرائيلي : مصر جمدت جهودها لإنجاز المصالحة الفلسطينية

فيديو: رفع العلم الفلسطيني وتضامن دولي بمسابقة الأغنية الأوروبية في تل ابيب

غرينبلات يهاجم السلطة بسبب رواتب الاسرى وعائلات الشهداء

معلومات "حساسة" عن الحرب بين أمريكا وإيران و "إسرائيل لن تتدخل" ..

يديعوت : وضع المغنية مادونا علم فلسطين على ظهر إحدى أعضاء فرقتها في اليوروفيجن

الأخبار الرئيسية

ترامب يهدد : إذا أرادت إيران القتال سيعني ذلك نهايتها

شش

AJ+ تنشر فيديو حول الهولوكوست واسرائيل تكذب والجزيزة القطرية توقف صحفيين!

الاحمد

الاحمد يوضح حقيقة "تجميد" القاهرة لجهودها فيما يخص المصالحة الفلسطينية!

حماس

معاريف: نعيش أزمة خطيرة مع حماس والاندفاع للحرب أمر سهل وإمكانية دفع دماءنا ثمنا لها مرتفع جدا

ليبرمان يطالب بعدم تدخل نتنياهو بقراراته ضد حماس ويريد حسم وليست تسوية