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دبلن: سفير فلسطين يشارك بحفل مواز لمسابقة الأغنية الأوروبية

الأحد 19 مايو 2019 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبلن: سفير فلسطين يشارك بحفل مواز لمسابقة الأغنية الأوروبية


دبلن /سما/

 شارك سفير دولة فلسطين أحمد عبد الرازق، في الحفل الكبير المواز لحفل مسابقة الأغنية الأوروبية والذي اقيم في الملعب الوطني في مدينة دبلن وأحياه عدد كبير من الفنانين الايرلنديين المناهضين لإقامة هذه المسابقة في اسرائيل.

وشارك في حفل "You’re a vision’ " عدد كبير من الفنانين الايرلنديين المناصرين للقضية الفلسطينية، وبيعت كافة تذاكر الحفل قبل اسبوعين، بمشاركة الفنانين فرانسيسي بلاك، وكريستي مور، وماري كوكلاين، وكيلا باند، وروزين الشريف، وفرح إل، واكثر من 10 فنانين آخرين الهبوا المسرح بالموسيقى والغناء الذي تفاعل معه الجمهور الحاضر.

ونظم الحفل Palfest Ireland والذي يضم عدد كبير من الفنانين الايرلنديين المناصرين للقضية الفلسطينية، وينظم سنويا فعاليات فنية مختلفة تعبر عن رفض الظلم والقهر الذي يعانيه الشعب الفلسطيني.

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