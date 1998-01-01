مجدلاني يهنئ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بفوزه بالانتخابات

رام الله / سما /

أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عمق العلاقات التي تجمع دولة فلسطين بدولة جنوب افريقيا، برسالة تهنئة بعثها إلى السكرتير العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي آسى مخاشولي، لمناسبة فوز الحزب في الانتخابات العامة.

وقال مجدلاني: "نتقدم لكافة الرفاق في حزب المؤتمر الوطني بالتهاني، لنجاح العملية الديمقراطية ولتفوق وفوز حزبكم، ونتشارك معا تجربة واحدة في الاستعمار ونظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، فانتم الشعب لربما الوحيد القادر على فهم معاناة شعبنا والتعاطف معه، حيث أننا نعاني من احتلال يمارس كافة الجرائم والاعتداءات المتواصلة ضد شعبنا".

وتابع: "أظهرت التجارب العالمية، وتجربة جنوب افريقيا واحدة منها، أنه رغم كل الاجراءات العنصرية، ستنتصر العدالة في النهاية، ونثمن دعمكم المتواصل، والمواقف المبدئية لكم تجاه قضية شعبنا، ودعمها في كافة المحافل الدولية، ونتطلع إلى العمل وتنسيق جهودنا لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين".