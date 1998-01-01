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جامعة وارسو تطلق فعاليات معرض شرقيات بمشاركة فلسطين

الأحد 19 مايو 2019 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة وارسو تطلق فعاليات معرض شرقيات بمشاركة فلسطين


وارسو / سما /

 نظمت جامعة وارسو، فعاليات معرض شرقيات بتنظيم قسم الأدب الشرقي في الجامعة الذي يضم العديد من الفروع، بمشاركة سفارة دولة فلسطين.

ويقدم طلبه القسم العديد من صور الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية والشرقية الأخرى، الى جانب المأكولات والحلويات والخط والموسيقى العربية، ورعت فعاليات الجناح العربي في المعرض هذا العام الى جانب سفارة دولة فلسطين، سفارة المغرب ولبنان، وبعض المؤسسات التجارية العربية العاملة في بولندا.

وقال سفير دولة فلسطين محمود خليفة: إن رعاية السفارة لهذا اليوم ترتكز على رؤيتنا في الحضور الدائم في كافة الأنشطة والفعاليات لتوضيح حقيقة المعاناة التي يعيشها شعبنا، ونحن نستذكر هذه الايام الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة، وتأتي مشاركتنا للتأكيد أن الشعب الفلسطيني قادر على محاكاة كافة الشعوب مرتكزاً على ارث انساني من الثقافة والمعرفة والانفتاح على العالم.

يشار إلى أن معرض شرقيات هو مناسبة سنوية يحاول فيها الطلبة الدارسين للآداب الشرقية تقديم ثقافات المجتمعات الشرقية من مختلف الدول الآسيوية للمجتمع البولندي سواء بما يعرض من كتب وفولكلور أو من مشروبات ومأكولات، أو من خلال العروض الفنية التي أقيم لها مسرح خاص أمام المدخل الرئيسي للمعرض، وهو متعدد الاهتمامات ويوضح قدرة الطلبة الدارسين للآداب الشرقية على استلهام عمق الثقافة العربية الحقيقية ومنحها المكانة المناسبة في فضاء الثقافة العالمية.

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