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انفجار قرب السفارة الأمريكية في بغداد

الأحد 19 مايو 2019 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار قرب السفارة الأمريكية في بغداد


بغداد /سما/

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن انفجارا قويا سمع يوم الأحد في وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال الجيش العراقي إن الانفجار ناتج عن سقوط صاروخ"كاتيوشا" في المنطقة الخضراء ، حيث يعيش العديد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك المباني الحكومية والسفارة الامريكية.

واكدت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تم إجلاء السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية الأمريكية في مدينة أربيل الشمالية هذا الأسبوع من موظفين غير ضروريين.

وقالت إدارة دونالد ترامب إنها أرسلت المزيد من القوات إلى المنطقة للتعامل مع تهديدات موثوق بها من إيران وحلفائها.

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