البيت الابيض يحدد موعد ومكان اعلان الجزء الاول من صفقة القرن!

واشنطن /سما/

ذكرت شبكة cnn الامريكية، نقلا عن مسؤول في الادارة الامريكية، اليوم الاحد، أن البيت الأبيض سيعلن عن الجزء الأول من اقتراح السلام في الشرق الأوسط المعروف بـ"صفقة القرن"، مؤكدة ان هذا الجزء سيشمل الخطة قتصادية لتشجيع استثمار رأس المال في الضفة الغربية وغزة والمنطقة ، حسبما صرح مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNN.

وقالت الشبكة ان الخطة ستعلن خلال ورشة عمل في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و 26 يونيو "حزيران" ، بحضور وزراء المالية وقادة الأعمال العالميين والإقليميين ووزير الاقتصاد الاسرئيلي كحلون وبحضور فلسطيني.

واكدت ان هذه الورشة سيترأسها صهر الرئيس جاريد كوشنر، ومبعوث البيت الأبيض في الشرق الأوسط جاسون غرينبلات، الذين أمضوا سنوات في تطوير الاقتراح.

واكد كوشنر للصحيفة "ان الخطة ستناقش أربعة مكونات رئيسية هي: البنية التحتية، الصناعة، التمكين والاستثمار في الأفراد، وإصلاحات الحكم "لجعل المنطقة قابلة للاستثمار قدر الإمكان".

وقال كوشنر "انه عمل تفاصيل نموذجية للاقتراح الاقتصادي تحاكي قصص نجاح بولندا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، مؤكدا ان الورشة ستحاول العمل على تجنب القضايا السياسية الكثيرة التي جعلت السلام بعيد المنال لفترة طويلة مثل قضايا ما إذا كان الفلسطينيون سيحصلون على دولتهم الخاصة، ووضع القد ، والإجراءات التي تتخذها إسرائيل باسم الأمن، واللاحئين".

وقال المسؤول "نحن ندرك أن هذا يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع الخطة السياسية ، لكن هذه ستكون أول فرصة لطرح تفاصيل الخطة الاقتصادية".

وقال المسؤول إن كوشنر وصف الحدث بأنه "ورشة عمل" بدلاً من أن يكون قمة ، لأنه يعتمد على ردود الفعل على الاقتراح المقدم من العديد من المتحدثين والمشاركين الآخرين المدعوين، بما في ذلك من الأراضي الفلسطينية.

وقال المسؤول "نعتقد أن هذا سيعرض إمكانات المنطقة بأسرها"، مضيفا "إذا كان هناك سلام ، فسوف يمس ليس فقط الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن أيضًا الأردن ولبنان وإسرائيل ومصر. ستصبح الاقتصادات متكاملة".

وقال المسؤول " هناك مقدار كبير من الأموال تنفق على الرصاص في الوقت الحالي، إذا كان يمكن إنفاقها على البنية التحتية ورأس المال البشري ، فكر في مدى قد تكون المنطقة أفضل".

وقد نفى المسؤول أن يتم تنفيذ هذه الطريقة من اجل الضغط على الفلسطينيين لتشجيع المزيد من التنازلات في أي محادثات سياسية.

وقال المسؤول "من الصعب استيعاب المقترحات الاقتصادية والسياسية في آن واحد لأنها مقترحات مفصلة للغاية."

في السياق، ذكر موقع والا العبري، أن البيت الأبيض أصدر دعوة إلى "ورشة عمل اقتصادية" لتكون الجزء الأول من خطة سلام ترامب "صفقة القرن".

ووفقا للموقع العبري، ستعقد ورشة العمل في البحرين في نهاية يونيو، حيث سيجتمع وزراء المالية مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال العالميين، من المتوقع نشر الخطة الكاملة مطلع الشهر المقبل.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن شبكة cnn الامريكية أن البيت الأبيض سيكشف خلال الساعات القليلة القادمة عن الجزء الأول من خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" والتي ستشجع الولايات المتحدة فيها على الاستثمار الاقتصادي في قطاع غزة