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الاحتلال يعتقل اثنين من حراس الأقصى ويصادر عشرات الطرود الغذائية

الأحد 19 مايو 2019 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل اثنين من حراس الأقصى ويصادر عشرات الطرود الغذائية


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حارسي المسجد الأقصى المبارك، سائد السلايمة، وسمير اليمن.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والاعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت السلايمة، واليمن، كما صادرت عشرات الطرود الغذائية المخصصة للعائلات المستورة في القدس المحتلة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال صادرت عشرات الطرود الغذائية ضمن حملة "رمضان الخير والتمكين" تحت شعار "انتماء يتنامى وعطاء يتأتى" أطلقتها "صندوق وقفية القدس".

وقال إن الاحتلال احتجز الطرود عدة ساعات في حي وسوق المصرارة (قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود)، ومنع توزيعها كما كان مقررا، ثم صادرها.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ناصر قوس، والناشطين: ساجد السلايمة، ونياز السلايمة، خلال التحضير لتوزيع الطرود الغذائية والتموينية.

وقال قوس بعد الإفراج عنه إن الشرطة تدعي أن الطرود ممولة من السلطة الفلسطينية وهو مخالف للقانون، مؤكداً أن الطرود الغذائية هي حملة لصندوق وقفية القدس، وكان من المقرر توزيعها على العائلات الفقيرة في البلدة القديمة.

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