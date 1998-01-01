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‏‎اللجنة الرئاسية تلتقي وفدا من أعضاء كونغرس ورؤساء أحزاب من تشيلي

الأحد 19 مايو 2019 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
‏‎اللجنة الرئاسية تلتقي وفدا من أعضاء كونغرس ورؤساء أحزاب من تشيلي


رام الله / سما /

 التقت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وبالتنسيق مع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، بوفد من أعضاء الكونغرس ورؤساء أحزاب من تشيلي، برام الله.

وأشادت اللجنة الرئاسية بالدعم الذي تقدمه دولة تشيلي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على جميع المستويات، مشيرةً إلى دور الجالية الفلسطينية هناك، والتي تعتبر من أقدم وأكبر الجاليات الفلسطينية في توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي.

وشددت على أهمية استمرار وقوف التشيلي ودول أميركا اللاتينية الصديقة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

‏‎وتحدث ممثلو اللجنة، مدير عام اللجنة السفيرة أميرة حنانيا، والسفير عمار حجازي، عن الأهداف التي أسست للعمل عليها، والتي من أهمها وأبرزها تثبيت الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، والعمل على وقف الهجرة للخارج من خلال دعم وترميم الكنائس المحلية والمؤسسات التابعة لها والمساهمة في ترميم الكنائس وغيرها، إضافة لعدد من المشاريع التي من شأنها أن تكون دافعا لتعزيز الصمود المسيحي في الأراضي المقدسة.

‏‎وأوضحت اللجنة أن المكون المسيحي هو جزء أصيل من نسيج المجتمع الفلسطيني ويعاني ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف انتماءاته الدينية الإسلامية والمسيحية، من تمييز عنصري تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه كل ما هو ليس يهودي، والذي توج في قانون الدولة اليهودية التي اعتمدته حكومة الاحتلال ضمن قرارات الكنيست، مشيرةً الى مدى خطورته على الوجود العربي وتوسيع اطماع الحكومة والمستوطنين للاستيلاء على مزيد من الاراضي وعربدة المتطرفين من اليهود للاعتداء على الكنائس والمساجد والسكان المسالمين.

‏‎وشكرت اللجنة الرئاسية، الوفد على هذه الزيارة لرؤية حقيقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أن الحقيقة متواجدة في شوارع فلسطين، داعية إلى تكثيف العمل على إرسال وفود لترى الحقيقة.

‏‎يذكر  أن الوفد يضم أعضاء من مجلس نواب تشيلي، ورؤساء أحزاب يمينية ويسارية، وممثلين عن الجالية الفلسطينية وسياسيين ورجال أعمال وصحفيين، وتأتي الزيارة ضمن برنامج شامل للالتقاء بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بفلسطين.

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