محافظ جنين يبحث مع حمد استنهاض دور المرأة

جنين / سما /

بحث محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأحد، مع وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، سبل التعاون المشترك وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مراكز صنع القرار السياسي.

وأكد الرجوب أن هذه الزيارة ستحقق مزيدا من العمل سويا والتعاون المشترك في قضايا تمكين المرأة الفلسطينية في كافة الجوانب المجتمعية النضالية، من خلال تنفيذ برامج ورؤى الوزارة على استنهاض الدور الريادي للنساء في الوصول لمراكز صنع القرار، لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده.

وقال: إن جنين تستحق الوقوف أمام احتياجاتها ووضعها على سلم الأوليات للنهوض بالواقع التنموي وتطوير قطاعاتها الخدماتية، تلبية لطموح المواطنين العيش بكرامة تحت سيادة النظام والقانون .

بدورها، أشادت حمد بالدور البطولي النضالي لأهالي المحافظة الذين سطروا أروع صور النضال والتصدي للاحتلال الإسرائيلي. وثمنت دور الرجوب على تعاونه لتحقيق برامج ورؤية الوزارة، من أجل تمكين المرأة في كافة المواقع الحياتية، ومواصلة العمل المشترك.

وتطرقت الوزيرة حمد إلى دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعمله في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الذي يسعى إلى مشاركة النساء في المواقع القيادية الفاعلة .