جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل عدد من المسابقات العسكرية قام بتنظيمها!

غزة / سما /

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الاحد، أن عدد من المسابقات العسكرية اقيمت هذا الاسبوع، بهدف تحسين قدرة مقاتلي الجيش الإسرائيلي في مجالات القنص ومكافحة "الإرهاب".

وأوضح أن المسابقة الأولى وهي بطولة القنص الدولية وحضرها حوالي 25 فريق قنص من 14 دولة (مقارنة مع 9 فرق العام الماضي) من بين الدول المشاركة في المسابقة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والمجر وقبرص وغيرها.

وشارك في المسابقة حوالي 20 فريق قنص من مختلف الوحدات والأقسام: الوحدات الخاصة، لواء الكوماندوز والمظليين ولواء الناحال وجولاني ودفدوفان والكتائب المختلطة وغيرها.

و تم اختبار المنافسين وفقًا لعدة معايير: القدرة على الأداء بدقة وسرعة في المواقف التشغيلية، وإطلاق النار بجهد بدني مستمر، وإطلاق النار على اهداف متحركة وإطلاق النار على أهداف داخل أبنية.

وفيما يتعلق بالمسابقة الثانية، بطولة مكافحة "الإرهاب" جرت في 14 مايو وكان الهدف منها هو الحفاظ على كفاءة المقاتلين في مجال مكافحة "الإرهاب"، وشاركت فرق من 10 وحدات من الجيش الإسرائيلي في المسابقة: لواء كفير وغولاني والناحال وغيفعاتي بالإضافة إلى كوماندوز عوكيتس وشلداج وشايطيت 13.

ترجمة: مؤمن مقداد