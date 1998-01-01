الاحمد يوضح حقيقة "تجميد" القاهرة لجهودها فيما يخص المصالحة الفلسطينية!

رام الله / سما /

نفى عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، صحة الأنباء التي تحدثت عن تجميد مصر لجهودها في تحقيق المصالحة الفلسطينية.



و قال الأحمد: "أبدا؛ لا صحة لكل ما قيل، والمسؤولين المصريين أبلغوني أن زياد النخالة (الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بفلسطيني) ليس ناطقا باسمنا" بحسب قوله. مؤكدا أن "الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة مستمرة".



وحول عقد لقاء مع حركة "حماس" في القاهرة، أوضح الأحمد أنه "لا يوجد أي لقاءات مع حماس، ولا يوجد أي ترتيب نهائيا"، مضيفا: "اتصالاتنا فقط مع مصر حول الموضوع".



وأضاف: "مصر على تواصل معنا، والقاهرة مستمرة في البحث ولم تتراجع قيد أنملة"، معتبرا أن "من لا يريد المصالحة، هو من يعلن أن مصر توقفت".



في السياق ذاته، أوضحت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لسان المتحدث الرسمي باسمها حازم قاسم، أن "مشكلة المصالحة الأصلية والواضحة والتي باتت تدركها كل الأطراف، هو تعنت محمود عباس (رئيس السلطة الفلسطينية) وعدم تعاطيه مع أي من الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية".



وأكد، أنه "تم توقيع العديد من الاتفاقات بالرعاية المصرية خاصة بالمصالحة، إلا أن عدم تنفيذ عباس لها عطلها"، مشيرا إلى أن "حماس تعاطت في كل مرة بشكل ايجابي مع الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، لكن السلطة هي من تعطل الوساطة المصرية".