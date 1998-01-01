اشتيه: إسرائيل انتهكت كافة الاتفاقيات الموقعة معها

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وفدا برلمانيا تشيليا، وأطلعهم على آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

ووضع رئيس الوزراء الوفد في صورة الحرب المالية والسياسية التي تخوضها إدارة ترمب وإسرائيل ضد أبناء شعبنا.

وأشار اشتية إلى أن إسرائيل انتهكت كافة الاتفاقيات الموقعة معها، ولم تحترم أي منها، إضافة إلى انها تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 138 دولة في الأمم المتحدة، لا سيما من خلال توسعها الاستيطاني وتهويدها للقدس، ومخططاتها في ضم اراضٍ من الضفة الغربية.