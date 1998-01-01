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غزة: نقابة الصحفيين تيحث سبل التعاون مع اتحاد المقاولين

الأحد 19 مايو 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: نقابة الصحفيين تيحث سبل التعاون مع اتحاد المقاولين


غزة / سما /

التقى وفد من نقابة الصحفيين بغزة، اليوم الاحد،  نقيب المقاولين ونائب رئيس الاتحاد أسامة كحيل وقدموا له التهنئة بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد المقاولين بغزة.

وخلال اللقاء بحث نائب نقيب الصحفيين تحسين الاسطل والوفد المرافق له مع كحيل سبل التعاون بين النقابيين في إطار القضايا المشتركة بشكل خاص والاهتمامات الوطنية الجامعة من أجل نقابات ديمقراطية فاعلة.

وجرى نقاش مبدئي حول نية نقابة الصحفيين تفعيل دور وحضور صحافة اقتصادية متخصصة وسط ترحيب رئيس اتحاد المقاولين بغزة. 

من جانبه رحب كحيل بوفد نقابة الصحفيين وشدد على أهمية تفعيل التعاون بين النقابتين. 

وحضر اللقاء الى جانب الاسطل من النقابة، أعضاء الأمانة العامة رامي الشرافي وبسام درويش ومدير النقابة بغزة لؤي الغول والصحفيين عامر أبو شباب وحسين كرسوع.

واستقبل الوفد من جانب اتحاد المقاولين برفقة كحيل المدير التنفيذي للاتحاد في القطاع محمد جميل الحسيني.

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