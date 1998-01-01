السفير عبد الهادي يطلع السفير الصيني على آخر التطورات

دمشق /سما/

زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا فونغ بياو، اليوم الأحد، مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتقى مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير أنور عبد الهادي.

وشرح عبد الهادي ما يجري في فلسطين من ممارسات إسرائيلية إجرامية بحق شعبنا ستؤدي إلى دفن عملية السلام ما لم يتحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالشرعية الدولية.

وشدد السفير الصيني على أهمية العلاقات التاريخية بين الصين وفلسطين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية وأن الصين منذ البداية كانت داعمة لفلسطين ولحق اللاجئين بالعودة إلى أرضهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن منظمة التحرير هي عنوان الصداقة التاريخية القائمة بين الصين وفلسطين، وسنستمر بدعمها على كل المستويات.

وقدم سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق هديةً للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبارة عن أدوات مكتبية، وشكر عبد الهادي سفيرَ جمهورية الصين على هذه الهدية التي تعبِّر عن الصداقة المتينة والقوية بين الصين ودولة فلسطين معتزاً بالعلاقات القائمة بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ التي تطابقت فيها المبادرة الصينية مع المبادرة الفلسطينية في الدعوة لمؤتمر دولي على أساس الشرعية الدولية من أجل القضية الفلسطينية.