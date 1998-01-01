مجدلاني يتحدث عن مستجدات ازمة المقاصة و التحركات الدبلوماسية القادمة!

رام الله / سما /

كشف أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، اليوم الأحد، عن تطورات الازمة المتعلقة باموال المقاصة، في أعقاب اللقاء الذي جرى قبل أيام مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح مجدلاني أنه "لغاية اللحظة، لا يوجد أي شيء مشجع في الحل بهذا الإطار"، مشيرا إلى أن "موضوع المقاصة سياسي بالدرجة الأساسية".

وأكد، أنه "لا يمكننا القبول بمبدأ الخصم وان يكون القانون الاسرائيلي مرجعية للعلاقة الثنائية والاتفاقيات الثنائية مع الاحتلال".

وحول التحركات الدبلوماسية الفلسطينية القادمة لمواجهة صفقة القرن، قال مجدلاني إن القمة العربية والإسلامية الطارئة في السعودية، نهاية الشهر الجاري، ستكون "مجالا مهما لطرح المخاطر الناجمة عن المشروع التصفوي الذي تعتزم الإدارة الأمريكية طرحه بعد عيد الفطر".

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يجري حاليا، منوها الى أن الرئيس محمود عباس أرسل مبعوثين برسائل إلى العديد من قادة وزعماء العالم، لوضعهم في صورة التطورات السياسية الراهنة ومخاطر طرح " صفقة القرن ".