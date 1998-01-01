تونس: فلسطين ضيف شرف مهرجان ليالي قربة الدولي

تونس /سما/

افتتحت محافظة ولاية نابل التونسية سلوى الخياري، ليالي مهرجان مدينة قربة الدولي بمسرح الهواء الطلق بالمدينة، بمشاركة دولة فلسطين وعدد من الدول العربية.

وخصت الخياري فلسطين كضيف شرف المهرجان في دورته الرابعة بعد المشاركة المميزة لفرقة إذاعة وتلفزيون فلسطين (فرقة جفرا)، بإدارة رقية العلي من سفارة دولة فلسطين .

وشدد مدير المهرجان منجي اللومي، على أن المشاركة الفلسطينية بهذه الفرقة أضاف حضورا جماهيريا للمهرجان فاق التوقعات بعد التفاعل الكبير من الجمهور مع إبداعات الفرقة.

وشكر المستشار الأول بسفارة فلسطين هشام مصطفى، تونس على هذا الاحتضان الكبير لفلسطين، معتبرا نجاح تونس في مسيرتها السياسية والثقافية هو نجاح لفلسطين.

يذكر أن مشاركة فرقة جفرا الشبابية الفلسطينية تأتي برعاية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني.