هاّرتس : أسرى حماس في سجن "ريمون" يهددون بحرق الزنازين

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن أسرى حركة حماس في سجن "ريمون" يرفضون الانتقال للعيش في الأقسام التي وضع بداخلها أجهزة تشويش ضد الهواتف النقالة.

وقالت الصحيفة، إن ممثل أسرى حماس في سجن ريمون، أبلغ مصلحة السجون، بعدم موافقة الأسرى على الانتقال للعيش بالأقسام التي يوجد فيها أجهزة تشويش.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن ممثل أسرى حماس، أوضح لمصلحة السجون، أن الأسرى لن ينتقلوا إلى القسم رقم 1 في السجن، وهدد بإحراق الزنازين، في حال تم نقل الأسرى بالقوة.

ولفتت الصحيفة، الى أن الاتفاق بين الأسرى ومصلحة السجون، يقضي باستخدام الهواتف العمومية، مقابل وضع أجهزة تشويش داخل الأقسام الأمنية.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن مصلحة السجون تأخرت في وضع الهواتف العمومية، داخل أقسام أسرى حماس، بسبب التباين بين موقفي مصلحة السجون وجهاز الأمن العام - الشاباك.