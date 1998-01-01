الجيش الروسي يستقبل الدفعة الأولى من راجمة صواريخ "تورنادو-إس"

موسكو /سما/

قال الكساندر كوتشكين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تيكماش" لصناعة الأسلحة الروسية أنه تم استقبال الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق من طراز "تورنادو-إس"، التي تم تطويرها هذا العام، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أنه "بالنسبة لقاذفة الصواريخ المتعددة المطورة، فإن لدينا نظام جديد".

وقال كوتشكين في معرض "إم.آي.إل.إي.إكس 2019" للأسلحة والمعدات العسكرية في العاصمة البيلاروسية مينسك إن القوات المسلحة تسلمت الدفعة الأولى من قاذفات الصواريخ [الجديدة] "تورنادو - أس" لهذا العام، وبدأ الاستخدام الصناعي التجريبي.

وكان مدير شركة "تيخماش" للمعدات العسكرية الروسية فلاديمير ليبين قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن راجمة الصواريخ "تورنادو-إس" تحتوي على ذخيرة جديدة ذات مدى أبعد ودقة أكبر.

وقال ليبين: "يجري العمل في الوقت الحالي على تحسين ذخيرة "تورنادو-إس".

وتابع أنه من المقرر زيادة مدى ودقة إطلاق النار، إضافة إلى توسيع نطاق المهام، التي تنفذها ذخيرة هذه الراجمة من خلال صنع قذائف بأنواع جديدة من الوحدات القتالية.

وأضاف أن مثل هذه الأعمال تجري على راجمة الصواريخ "تورنادو-جي"، المزودة بقذائف من عيار 122 ملليمترا.

وأشار إلى أن الأجيال الجديدة من راجمتي الصواريخ "تورنادو-إس" و"تورنادو-جي" تملك آفاق تصدير واعدة.

وتجدر الإشارة إلى أن "تورنادو-إس" هو نموذج مطور من راجمة الصواريخ 9كا58 سميرتش وهي مجهزة بصواريخ عيار 300 ملليمتر ويصل مداها الأقصى إلى 120 كيلومترا. أما راجمة "تورنادو-جي"فتعتبر النسخة المطورة من راجمة "جراد".