ماي ستطرح على أعضاء البرلمان عرضا "جديدا وجريئا" بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن /سما/

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستطرح "عرضًا جديدًا وجريئًا" على أعضاء البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وذلك خلال محاولتها مرة أخرى للفوز بأغلبية في البرلمان لصالح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأعربت رئيسة الوزراء المحافظة في مقال لها بصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن تفاؤلها بأن أعضاء البرلمان سيدعمون اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي في المرة الرابعة التي تطلب فيها التصويت.

وكتبت ماي "ما زلت أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يمكن كسبها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق".

وذكرت ماي أن مشروع القانون يمثل عرضًا جديدًا وجريئًا لجميع النواب بمجلس العموم، مع حزمة محسنة من الإجراءات التي أعتقد أنها يمكن أن تحظى بدعم جديد"، ووعدت بأن الصفقة ستحترم القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني في استفتاء 2016 بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفشلت ماي حتى الآن في حل المأزق البرلماني حول خروج بريطانيا من الاتحاد، مما أجبرها على تمديد الموعد المقرر لخروج بريطانيا لمدة سبعة أشهر حتى 31 تشرين أول /أكتوبر المقبل. ويعني هذا التأخير أيضًا أن بريطانيا ستشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل.

وحثت ماي في مقالها الناخبين على اختيار حزبها خلال انتخابات البرلمان الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن حزب العمال وأحزاب المعارضة الأخرى "لا تستطيع تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو أنها رفضت حتى الآن القيام بذلك".