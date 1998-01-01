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جنين: مكرمة رئاسية للأسر المحتاجة والفقيرة

الأحد 19 مايو 2019 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: مكرمة رئاسية للأسر المحتاجة والفقيرة


جنين / سما /

 تسلم محافظ جنين أكرم الرجوب، من مسؤولة المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس، رائدة الفارس، مكرمةً رئاسية عبارة عن طرود تموينية، للعائلات المستورة لمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعرب الرجوب عن شكره للرئيس على هذه اللفتة الإنسانية، كما شكر ممثلي مكتب الرئاسة على اهتمامهم ومتابعتهم.

وأكد المحافظ أهمية هذه المساعدات التي تأتي في إطار التواصل مع المواطنين، وتندرج ضمن البرامج المشتركة بين مكتب الرئاسة ومحافظة جنين، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين، والوقوف إلى جانب الأسر المحتاجة في شهر رمضان المبارك .

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