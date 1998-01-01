  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تحصد الجائزة الذهبية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية

الأحد 19 مايو 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصد الجائزة الذهبية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية


رام الله / سما /

 أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، فوز فريق فلسطين بالجائزة الذهبية والأكثر إلهاماً وفوزه على جميع الفرق المشاركة للفئتين الصغرى والكبرى، في مسابقة الذكاء الاصطناعي المدرسي العالمية، التي عُقدت في الولايات المتحدة الأميركية.

وتُوّج الفريق على مستوى العالم، حسب بيان لوزارة التربية والتعليم، وذلك عن مشروع "رسوماتي تتحدث عني" للمعلمة رنا خير من مدرسة بنات العودة الثانوية بمديرية تربية بيت لحم وابنتها الطالبة سيلينا قمصية، إذ عرض الفريق المشروع الفائز أمام خبراء الصناعة والمهنيين وشركات التكنولوجيا الكبرى، علماً أن هذا المشروع يخدم كشف حالة التعرض للتنمر والمواهب لدى الطلبة في عمر 6- 12 عاماً، من خلال تحليل الرسومات الخاصة بهم.

وعبّر الوزير باسم الأسرة التربوية عن فخره بهذا الفوز المشرّف، "والذي يجسد إصرار الفلسطيني الدائم على التميز بالرغم من كل المحاولات لطمس هويته، وبما يثبت للعالم أن هذا الشعب أكبر من كل المؤامرات التي تحاك ضده؛ وذلك بتمسكه بخيار العلم والإبداع والتميز"، مشدداً على أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتعزيز الحضور الفلسطيني الإبداعي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

يُشار إلى أن المسابقة، شملت مشاركة الآلاف من الأطفال والآباء والمعلمين عبر 13 دولة في تعلم مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيق معرفتهم على مشاريع من أجل الخير الاجتماعي وحل مشاكل تواجه مجتماتهم، مثل مجالات الصحة والسلامة والبيئة، إذ بلغت نسبة مشاركة فلسطين في المسابقة حوالي 10% من عدد المشاركات من جميع أنحاء العالم، علماً أنها تشارك في المسابقة لأول مرة.

وكانت المسابقة على ثلاث مراحل، الأولى: تعلم مفاهيم الذكاء الاصطناعي، والثانية: تصميم آليات لعمل الريبوتات، والثالثة: حل مشكلة مجتمعية بواسطة تطبيق يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي.

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة الى السلطة الفلسطينية بشأن قطاع غزة!

معاريف: إسرائيل تمكنت من المناورة أمام حماس دون أن تقدم اي شئ لها!

صور.. آلية توزيع مساعدات اللحوم السعودية على الاسر الفقيرة

صور ..وصول دفعة كبيرة من الأسلحة التركية إلى العاصمة الليبية

ليبرمان يتحدث عن صواريخ المقاومة واصرار على اتفاق شامل حول نهاية لعبة قطاع غزة!

تعرف على صواريخ إيران التي ترعب "إسرائيل" وأمريكا

البنك الدولي: الفلسطينيون حولوا 2.6 مليار دولار إلى وطنهم

الأخبار الرئيسية

حماس

معاريف: نعيش أزمة خطيرة مع حماس والاندفاع للحرب أمر سهل وإمكانية دفع دماءنا ثمنا لها مرتفع جدا

ليبرمان يطالب بعدم تدخل نتنياهو بقراراته ضد حماس ويريد حسم وليست تسوية

هارتس: الآلاف غادروا غزة دون رجعة وحماس تمنع مغادرة الأطباء ..

غرينبلات يهاجم السلطة بسبب رواتب الاسرى وعائلات الشهداء

خبير إسرائيلي : مصر جمدت جهودها لإنجاز المصالحة الفلسطينية