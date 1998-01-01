فلسطين تحصد الجائزة الذهبية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية

رام الله / سما /

أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، فوز فريق فلسطين بالجائزة الذهبية والأكثر إلهاماً وفوزه على جميع الفرق المشاركة للفئتين الصغرى والكبرى، في مسابقة الذكاء الاصطناعي المدرسي العالمية، التي عُقدت في الولايات المتحدة الأميركية.

وتُوّج الفريق على مستوى العالم، حسب بيان لوزارة التربية والتعليم، وذلك عن مشروع "رسوماتي تتحدث عني" للمعلمة رنا خير من مدرسة بنات العودة الثانوية بمديرية تربية بيت لحم وابنتها الطالبة سيلينا قمصية، إذ عرض الفريق المشروع الفائز أمام خبراء الصناعة والمهنيين وشركات التكنولوجيا الكبرى، علماً أن هذا المشروع يخدم كشف حالة التعرض للتنمر والمواهب لدى الطلبة في عمر 6- 12 عاماً، من خلال تحليل الرسومات الخاصة بهم.

وعبّر الوزير باسم الأسرة التربوية عن فخره بهذا الفوز المشرّف، "والذي يجسد إصرار الفلسطيني الدائم على التميز بالرغم من كل المحاولات لطمس هويته، وبما يثبت للعالم أن هذا الشعب أكبر من كل المؤامرات التي تحاك ضده؛ وذلك بتمسكه بخيار العلم والإبداع والتميز"، مشدداً على أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتعزيز الحضور الفلسطيني الإبداعي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

يُشار إلى أن المسابقة، شملت مشاركة الآلاف من الأطفال والآباء والمعلمين عبر 13 دولة في تعلم مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيق معرفتهم على مشاريع من أجل الخير الاجتماعي وحل مشاكل تواجه مجتماتهم، مثل مجالات الصحة والسلامة والبيئة، إذ بلغت نسبة مشاركة فلسطين في المسابقة حوالي 10% من عدد المشاركات من جميع أنحاء العالم، علماً أنها تشارك في المسابقة لأول مرة.

وكانت المسابقة على ثلاث مراحل، الأولى: تعلم مفاهيم الذكاء الاصطناعي، والثانية: تصميم آليات لعمل الريبوتات، والثالثة: حل مشكلة مجتمعية بواسطة تطبيق يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي.