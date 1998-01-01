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عريقات: البحث عن حلول مع إسرائيل خارج حل الدولتين "مطاردة للسراب"

الأحد 19 مايو 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: البحث عن حلول مع إسرائيل خارج حل الدولتين "مطاردة للسراب"


رام الله / سما /

 قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الأحد إن البحث عن حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي خارج حل الدولتين " مجرد مطاردة للسراب والأوهام".

وأكد عريقات ، في بيان لدى استقباله وفدا من كلية الدفاع الملكية البريطانية ضم 25 شخصية قيادية من عدة دول بينها بريطانيا والصين والبرازيل، على أهمية مبدأ حل الدولتين، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وبما يشمل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً للقرار الأممي 194 ومبادرة السلام العربية.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط "ستبقى رهينة للصراع والتطرف وإراقة الدماء ما استمر الاحتلال الإسرائيلي، وما استمرت سلطة الاحتلال في سياساتها وممارساتها بفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، خاصة الاستيطان الاستعماري، واستمرار الاملاءات لتهويد القدس، وارتكاب جرائم الحرب والحصار". وذكر عريقات بالمبادرة التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 شباط/ فبراير 2018 "التي استندت إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وحظيت ومازالت بتأييد المجتمع الدولي".

وشدد على "رفض قرارات الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولات إسقاط ملفات اللاجئين، والاستيطان، والحدود من طاولة المفاوضات، كون هذه القرارات تمثل خرقا فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، ويجب رفضها ومواجهتها بكل حزم".

يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها في كانون أول/ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل ، ويطالبون منذ ذلك الوقت بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل.

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