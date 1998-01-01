بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح الاثنين

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة ، الأحد، كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين 2019/5/20.

وذكرت الداخلية في غزة في بيان صحفي، أن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للحافلة الأولى + الحافلة الثانية حتى الرقم (70) من كشف (4/24).



ودعت المسافرين إلى ضرورة الالتزام بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، مع التواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.



وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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