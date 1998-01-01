الحكومة تنفي صرف راتب كامل للموظفين عن شهر أيار أو تعيين وزير للأوقاف

رام الله / سما /

نفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، صرف راتب كامل للموظفين العموميين عن شهر أيار، وتعيين وزير للأوقاف والشؤون الدينية.

و أوضح ملحم في تصريحات صحفية أن الاخبار التي تداولتها مواقع وصفحات فيسبوك بشأن صرف راتب كامل "إشاعة".

وأشار إلى أن النسب التي صُرفت الشهر الماضي من الرواتب هي ذاتها التي ستصرف هذا الشهر، الا إذا استجد شيء على ميزانية الحكومة، وعلى ضوئها سيتم تحديد صرف الرواتب للموظفين.

وفي السياق، قال ملحم إن ما تم تداوله حول تعيين الشيخ مهنا نعيم نجم كوزير للأوقاف "غير صحيح"، وعليه يبقى ذاك المنصب شاغراً بجانب وزارة الداخلية والتي يشغلها الآن رئيس الوزراء د.محمد اشتية.