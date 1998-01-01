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وفاة والدة أيقونة "25 يناير" خالد سعيد

الأحد 19 مايو 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة والدة أيقونة "25 يناير" خالد سعيد


القاهرة / وكالات /

سادت حالة من الحزن في أوساط النشطاء بعد وفاة والدة أيقونة الثورة المصرية خالد سعيد السيدة ليلى مرزوق.

وأعلنت زهراء سعيد -شقيقة خالد- خبر وفاة والدتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح الأحد.

وقال الدكتور علي قاسم، عم الشاب خالد سعيد، إن السيدة ليلى مرزوق كانت تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة

وأضاف قاسم، أن السيدة ليلى مرزوق عانت من مرض خطير «سرطان في الغدد» وانتشر المرض بصورة كبيرة في أنحاء جسدها، مؤكدا أن حالتها الصحية تأخرت كثيرا خلال الفترة الماضية.


يذكر أن خالد سعيد شاب مصري من الإسكندرية، أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير.

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