نتنياهو يخطو خطوة أولى لتوسيع حكومته المقبلة

القدس المحتلة / سما /

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بتحقيق أول خطوة تسمح له بتوسيع حكومته المقبلة التي يتوقع أن يتم تشكيلها من 26 وزيرا.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها صادقت على قرار يسمح بإلغاء القيود التي تحدد عدد الوزراء في الحكومة، مما يتيح لنتنياهو بتشكيل حكومة موسعة.

وسيتم يوم غد الاثنين التصويت على القرار ثم نقله للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بشكل نهائي.

واشتكى نتنياهو في بداية الجلسة الاسبوعية لحكومته من تعامل الأحزاب مع قضية تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إياهم إلى "النزول عن قمة الشجرة" من أجل تشكيل حكومة مستقرة.