لاول مرة ..دعوة دراماتيكية من نائب جمهوري لعزل ترامب

واشنطن/وكالات/

اعتبر النائب الجمهوري، جاستن أماش، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخرط في سلوك قد يستوجب "عزله"، ليصبح بذلك أول سياسي من حزبه يدعو لعزل سيد البيت الأبيض.

واتهم النائب عن ولاية ميشيغان وزير العدل، وليام بار، بتضليل العامة "عمدا" بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، المتعلق بـتدخل روسيا المزعوم الداعم لفوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي سلسلة من التغريدات، قال أماش إنه "لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس"، مشيرا إلى أن التقرير حدد "عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة".

وأضاف أنه "بلا شك، كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلة لأي شخص غير الرئيس الأمريكي".

لكن بعض الديمقراطيين أشاروا إلى أن التقرير عرض عدة حالات قد يكون الرئيس عرقل سير العدالة من خلالها. وبين هؤلاء، السيناتورة إليزابيث وارن، وهي مرشحة لانتخابات 2020 دعت لإطلاق إجراءات عزل الرئيس.

لكن شخصيات ديمقراطية بارزة أخرى، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حذرت من تحرك كهذا، مشددة على أنه قد يؤدي إلى انقسامات في البلد الذي يصل عدد نفوسه إلى نحو 325 مليون نسمة.

المصدر: أ ف ب