إكسسوارات فاخرة لا بد من وجودها في خزانتك

وكالات / سما /

لا تكتمل أناقة الرجل ومظهره الراقي دون الإكسسوارات الفاخرة، ولعشاق الفخامة والتميز إليك مجموعة من الإكسسوارات الأساسية التي لا غنى عنها في خزانة كل رجل.

محفظة من الجلد الفاخر

المحفظة الفاخرة الصديق المثالي لجميع المناسبات، التي تُصنع في العادة من جلد الأبقار أو التماسيح أو الثعابين، وللحصول على محفظة من الجلد الفاخر يُنصح بشرائها من المتاجر الأصلية والابتعاد عن المتاجر الإلكترونية التي تقوم بتزييف البضاعة وبيع منتجات قليلة الجودة.

وينصح خبراء الموضة بشراء محافظ الجلد ذات الألوان الحيادية كالبني أو الأسود التي تتناسب تماماً مع جميع أنواع الملابس.

الساعات الفاخرة

تمنح الساعة الفاخرة للرجل لمسة من الأناقة والرقي، فلا غنى عنها في خزانة كل رجل حيث تتناسب مع جميع المناسبات الكاجول والرسمية؛ لذلك ينصح خبراء الموضة بضرورة اقتناء ساعة يد واحدة على الأقل من أشهر الماركات العالمية الفاخرة أمثال رولكس، تاج هوير، رادو، أوميغا، وغيرها.

ربطة عنق من الحرير

من أهم الإكسسوارات الرجالي التي لا غنى عنها، ولاختيار ربطة العنق المناسبة هناك العديد من القواعد التي تتناسب مع الملابس التي سترتديها والمناسبة التي تستعد لها.

وتُعد شارفيت، غايفز أند هوكس، ماسيمو دوتي، جاي كوس، بريوني؛ من أشهر الماركات الإيطالية والفرنسية التي تقدم أفخم وأرقى ربطات العنق على مستوى العالم.

أزرار الأكمام الفاخرة

تُعد أزرار الأكمام الفاخرة أو "الكبك" من قطع الإكسسوارات الأساسية في خزانة أي رجل؛ كونها تتماشى بشكل مثالي مع قمصان البدلأو الأثواب التقليدية لتمنحها لمسة من الأناقة والتميز.

وتُصنع الكبك من العديد من المعادن، كالذهب والفضة والألماس، التي تحدد أسعارها وفخامتها في النهاية.

حزام من ماركة عالمية

على الرغم من المساحة الصغيرة التي تحتلها الأحزمة في الإطلالة الخارجية للرجل، فإنها تلعب دوراً مميزاً في إبراز أناقة الرجل وفخامته في المناسبات الاجتماعية المختلفة أو في العمل.

وينصح خبراء الموضة بمراعاة العديد من العوامل قبل شراء حزام من ماركة عالمية فاخرة، من بينها حجم الحزام ولونه ومطابقته مع المناسبة الاجتماعية.