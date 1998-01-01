الكلية الجامعية توفر عشرات المنح لطلبتها ضمن مشروع المنح الجامعية لطلبة القطاع

غزة / سما /

احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بتوزيع العشرات من المنح الدراسية على طلبتها، وذلك ضمن مشروع المنح الجامعية للطلبة في قطاع غزة الذي تنفذه الكلية الجامعية بإشراف من جمعية غزي دستك وبتمويل من بيت الزكاة الكويتي، حيث انطلق الاحتفال بحضور ومشاركة كل من المهندس أحمد كردية رئيس وحدة تنمية الموارد، السيد هاني ثريا مدير مكتب الجمعية بغزة، السيد أحمد النجار نائب رئيس قسم شئون الطلبة، والطلبة المستفيدين.

وفي بداية الاحتفال رحب المهندس أحمد كردية بالحضور، وهنأ الطلبة لحصولهم على هذه المنح الدراسية التي ستساعدهم على إكمال دراستهم الجامعية وستمكنهم من تسديد جزء من الرسوم الدراسية المستحقة، مؤكدا أن الكلية ستواصل جهودها لخدمتهم وتذليل العقبات أمامهم من خلال عقد الاتفاقات والشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات المانحة، مقدما شكره الجزيل لجمعية غزي دستك وبيت الزكاة الكويتي على دعمهم لطلبة الكلية الجامعية.

من جانبه أعرب المهندس هاني ثريا عن سعادته بتجدد التعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وضمن مشروع المنح الدراسية لطلبة قطاع غزة، وأكد على أهمية تعزيز صمود المؤسسات الأكاديمية والطلبة الجامعيين في ظل الأزمة المالية القاسية التي تعصف بالقطاع في ظل الحصار والإغلاق وشح الإمكانات والموارد، متمنيا للطلبة دوام التوفيق في مسيرتهم الدراسية والمستقبلية بعد التخرج والانطلاق إلى سوق العمل.

وفي حديثه أوضح السيد أحمد النجار أن هذه المنحة المميزة تستهدف 156 من طلبة الكلية الجامعية في درجة الدبلوم المتوسط من أصحاب التصنيف الاجتماعي المتدني، وذلك ضمن رؤية الكلية الجامعية في عدم حرمان أي طالب من تعليمه الجامعي بسبب ظروفه المالية، داعيا كافة الجهات إلى دعم الطلبة الجامعيين وتمكينهم من مواصلة دراستهم الجامعية بما يمكنهم من أداء رسالتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم وقضيتهم.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم بهذه المنحة المتميزة التي تأتي في سياق دعمهم لإكمال دراستهم وتسديد أجزاء من رسومهم الجامعية، مقدرين الجهود التي تبذلها الكلية لخدمتهم ووقوفها الدائم إلى جانبهم ومراعاتها لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة وحرصها الدائم على توفير المساعدات والمنح الدراسية لهم.