الدفاع المدني يتعامل مع 383 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 383 حادث منها 306 حادث حريق و77 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة ؛ نتج عن مجموع الحوادث إصابة 29 شخص في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد 19/5/2019 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومؤسسات ومحل تجاري ومخزن ومزرعة دواجن وأعشاب وأشجار مثمرة وحرجية ومحاصيل زراعية ومحولات وأعمدة كهرباء وحالات حرائق مختلفة ، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال وتسرب الغاز وإعتداء جيش الإحتلال والمستوطنين وأسباب مجهولة .

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ، وحالات إنقاذ محاصرين ومصابين ، وحالات إنهيار ، وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات وحالات فتح طرق ، ومعالجة تسرب للغاز المنزلي والتخلص من آفات ضارة ، وإنقاذ من مكان مغلق ، وحالات إزالة زيوت وغيرها ؛ وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت : نتيجة إنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات ، وحالات ناتجة عن الكهرباء ، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة ، وإنقاذ من منزل مغلق ، ونتيجة للإهمال ، وحالات نتيجة عوامل طبيعية وأسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 268 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 934 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 176 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والإسعاف ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 15 متدرب .