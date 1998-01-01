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حالة من التوتر تسود "عسقلان" عقب قرار نقل ممثل الأسرى أبو حميد

الأحد 19 مايو 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة من التوتر تسود "عسقلان" عقب قرار نقل ممثل الأسرى أبو حميد


رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن حالة من التوتر تسود معتقل "عسقلان" عقب قرار إدارة السجن بنقل ممثل الأسرى في المعتقل الأسير ناصر أبو حميد تعسفيا.

ولفت نادي الأسير، إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدت من هجمتها على الأسرى في معتقل "عسقلان"، حيث نفذت عملية قمع في تاريخ التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، وأقدمت على تخريب مقتنيات الأسرى، وتلا ذلك فرض عقوبات على 24 أسيرا، تمثلت بحرمانهم لمدة شهر من "الكنتينا" وزيارة العائلة، إضافة إلى فرض غرامات على كل أسير بقيمة (500) شيقل.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في معتقل "عسقلان" (46) أسيرا.

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