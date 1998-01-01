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1.13 مليار عدد زوار المتاحف الصينية عام 2018

الأحد 19 مايو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
1.13 مليار عدد زوار المتاحف الصينية عام 2018


وكالات / سما /

ذكر ليو يوي تشو، رئيس مصلحة الدولة للتراث الثقافي، أن عدد زوار المتاحف في جميع أنحاء الصين ارتفع بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.13 مليار في عام 2018.

وقال ليو خلال حدث أقيم يوم السبت بمناسبة يوم المتاحف الدولي في مدينة تشانغشا حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين، إن عدد المتاحف الصينية زاد بواقع 218 على أساس سنوي، ليصل إلى 5354 في عام 2018، فيما عقد حوالي 26 ألف معرض و260 ألف حدث ثقافي خلال العام الماضي.

وتابع ليو "مع تزايد عددها وتحسن خدماتها، أصبحت المتاحف وجهة جديدة للناس لقضاء المهرجانات والعطلات".

ويوجد حاليا متحف واحد لكل 260 ألف شخص في الصين. وفي بعض المناطق على مستوى المقاطعة مثل بكين وشنشي وقانسو، يوجد متحف واحد لكل 120 ألفا إلى 130 ألف شخص.

وعلى الرغم من الحماس الجديد الذي أعرب عنه الجمهور، يعتقد خبراء أن أنشطة زيارة المتاحف لا تزال على مستوى سطحي نسبيا.

وقال قونغ ليانغ أمين متحف نانجينغ في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، إن العديد من المتاحف أقامت ببساطة عروضا للكنوز، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تهدف المعارض إلى عرض أكثر المعروضات قيمة، بل سرد قصص جيدة عن العلاقة بين المعروضات والكشف عن الحياة في الماضي.

واقترح ليو أن تحاول المتاحف الصينية تسويق نفسها كساحة جديدة للتجمع مع العائلة والأصدقاء حتى يكون الذهاب إلى المتحف جزءا من "أسلوب حياة عصري".

#المتاحف الصينية

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