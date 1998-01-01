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فيديو.. أرنولد شوارزنيغر يتعرض لاعتداء في جنوب افريقيا

الأحد 19 مايو 2019 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أرنولد شوارزنيغر يتعرض لاعتداء في جنوب افريقيا


وكالات / سما /

تعرض نجم الأكشن الأمريكي وحاكم ولاية كاليفورنيا سابقا أرنولد شوارزنيغر لضربة من الخلف خلال فعاليات في جنوب أفريقيا السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو خلال الفعاليات شوارزنيغر وهو يقف على قاعة تشهد منافسة قفز، وذلك قبل أن يتقدم رجل من ورائه ويقفز ويضربه في ظهره.

وتمكنت قوات الأمن سريعا من الإمساك بالرجل، الذي سُمع وهو يردد” ساعدوني، أنا أحتاج لسيارة لامبورغيني”.

وكتب شوارزنيغر (71 عاما) تغريدة لاحقا قال فيها إنه لم يكن يعلم ما حدث في ذلك الوقت.

وأضاف: “أشكركم على قلقكم، ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق. لقد اعتقدت إنني تعرضت للتدافع بسبب الحشود، وهذا ما يحدث كثيرا”.

وأوضح: “لقد أدركت إنني تعرضت للركل عندما رأيت مقطع الفيديو مثل الجميع، أنا سعيد أن هذا الغبي لم يفسد الصورة التي كنت التقطتها مع المعجبين”.

#أرنولد شوارزنيغر

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