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النادي الفلسطيني الأمريكي يستعد لتنظيم بطولة القدس الكروية في شيكاغو

الأحد 19 مايو 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
النادي الفلسطيني الأمريكي يستعد لتنظيم بطولة القدس الكروية في شيكاغو


رام الله / سما /

أعلن النادي الفلسطيني الأمريكي عن تنظيمه بطولة القدس الكروية يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أيار الحالي، في القاعة المُغلقة بإستاد تويوتا بارك، على هامش الأمسية الرمضانية التي ستُقام بالتعاون مع المجلس الفلسطيني الأمريكي، وحضور العديد أبناء الجاليتين العربية والإسلامية في شيكاغو.

وقال عضو مجلس إدارة النادي، محمد أبو سليم، إن الترتيبات لا زالت متواصلة على صعيد مشاركة العديد من الفرق الرياضية في شيكاغو، الى جانب الترتيبات الخاصة بالفقرات الثقافية والرياضية والترفيهية التي ستُقام على هامش البطولة.

وأكد أبو سليم أن البطولة ستشهد اقامة إفطار رمضاني بحضور العديد من الشخصيات العامة في الجالية الى جانب أهالي اللاعبين والعديد من العائلات التي تسعى دائما للمشاركة في كافة الفعاليات التي ترتبط بالوطن.

واعتبر أبو سليم ان أهمية البطولة تأتي من ارتباطها باسم القدس الشريف، في الوقت الذي تعاني فيه المدينة المُقدسة من المضايقات والانتهاكات وسياسة التهويد من قبل الاحتلال الذي لا يحترم حرمة الأماكن المقدسة في فلسطين.

وشكر أبو سليم باسم اسرة النادي كافة رجال الاعمال والمطاعم والمتاجر العربية في شيكاغو التي أبدت حرصها على المساهمة في رعاية الإفطار الرمضاني الذي سيقام على هامش البطولة.

#النادي الفلسطيني الأمريكي

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