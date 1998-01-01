أحدث نتائج بطولة اليازجي الرمضانية للأندبة

غزة / سما /

حقق فريق الزيتون فوزاً هاماً على الأهلي، فيما فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباراة الصداقة وشباب جباليا في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة المرحوم محمد اليازجي الرمضانية لخماسيات كرة القدم والتي تنظمها مؤسسة أمواج الرياضية برعاية شركة بيبسي للمشروبات الغازية وبإشراف اتحاد الكرة وأقيمت مساء السبت على ملعب المشتل الرياضي.

الصداقة (1-1) شباب جباليا

احتكم فريقي الصداقة وشباب جباليا للتعادل الإيجابي (1/1) في اللقاء المثير الذي جمع الفريقين سيطر خلالها الأخير على مجريات اللقاء، ليصل الصداقة للنقطة الرابعة من مباراتين، فيما حل الثوار على النقطة الثانية من 3 مباريات.

وافتتح الصداقة التسجيل منذ الدقيقة الأولى عبر نجمه عاهد أبو مراحيل، قبل أن يتعادل شباب جباليا عبر لاعبه إبراهيم أبو المعزة.

الزيتون (3-1) الأهلي

وفي المباراة الثانية حقق فريق الزيتون فوزاً مثيراً على الأهلي (3/1) في مباراة قوية بين الفريقين فشل الأهلي في ترجمة الفرص الكثيرة التي أتيحت للاعبيه، في المقابل نجح فريق الزيتون في استغلال الفرص بتسجيل الأهداف الثلاثة.

وبهذه النتيجة يرفع الزيتون رصيده للنقطة الثالثة من مباراتين، وتجمد رصيد الأهلي عند نقطة وحيدة من 3 مباريات لتتضاءل أماله بالصعود للمربع الذهبي.

افتتح سامي الداعور التسجيل للأهلي، فيما سجل ثلاثية الزيتون مؤمن سلامة، محمد طافش، هادي بدوان.

أدار المباريات طاقم تحكيمي مكون من الدولي حسام الحرازين، الدولي محمود الصواف، أدهم عبد العال:

مباريات الأحد:

وتستكمل مباريات البطولة يوم غد الأحد، حيث يقام لقاءين يجمع الأول بين الشجاعية والشاطئ، ويواجه غزة الرياضي فريق الجلاء في المباراة الثانية.