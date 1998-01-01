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تواصل منافسات بطولة الشهيد أكرم عقيلان

الأحد 19 مايو 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل منافسات بطولة الشهيد أكرم عقيلان


غزة / سما /

انطلقت الأسبوع الماضي, منافسات بطولة الشهيد "أكرم عقيلان" الرمضانية, التي تنظمها اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي "إقليم غزة".

وجرت عدة مباريات ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة, على ملعب الشهيد "أبو يوسف القوقا" الترابي غرب غزة, بانتظار ختام الدور الأول نهاية الأسبوع الجاري.

وفيما يلي نتائج مباريات بطولة "أكرم عقيلان":

1- أكرم عقيلان – فتح أبو مازن (7-0).

2- الصفا والمروة – حركة المجاهدين (5-0).

3- فهيم الشاعر – خالد أبو سلمية (0-7).

4- بهاء النجار – ياسر عرفات (3-3).

5- محمد شاهين – عبد الله لبد (0-3).

6- الجبهة الشعبية – الحرازين (1-1).

7- الرمال – أبو علي شاهين (1-3).

#أكرم عقيلان

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