إسم غير متوقع يتصدر قائمة المرشحين لخلافة أليجري

وكالات / سما /

من المرجح أن يكون سيموني إنزاجي مدرب يوفنتوس الجديد ، حيث تزعم مصادر متعددة أن المدير الفني للاتسيو آجري محادثات لاستبدال ماكس أليجري.

ومنذ إعلان رحيل أليجري هذا الأسبوع تم ذكر خيارات تشمل ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، بيب جوارديولا من مانشستر سيتي، وماوريسيو بوتشيتينو من توتنهام.

فيما يعتقد أن أنطونيو كونتي لديه اتفاق مكتمل للإشراف على تدريب إنتر ميلان خلفاً لسباليتي في الموسم المقبل.

وبالنظر إلى صعوبة الخيارات السابقة، تفيد التقارير أن يوفنتوس يهدف إلى الذهاب إلى مدرب شاب إيطالي يستطيع أن يجعلهم يلعبون بأسلوب هجومي أكثر.

وفقًا لـ سبورت ميدياسيت، و لا ستامبا، والآن كورييري ديلو سبورت ، تم الاتصال بإنزاجي وإخباره بالانتظار للحصول على مزيد من المعلومات.

إنزاجي متعاقد مع لاتسيو حتى يونيو 2020 ، لكنه صرح بعد فوزه على أتالانتا (2ـ0) في نهائي كأس إيطاليا هذا الأسبوع بأن استمراره لا ينبغي أن يؤخذ كأمر مسلم به.

حيث قال: “علينا أن نستمتع باللقب الآن، وسيكون هناك وقت للجلوس مع مدير الرياضة والرئيس لمناقشة كل شيء. لدينا علاقة جيدة ، ولكن لا ينبغي اعتبار بعض الأشياء أمراً مفروغاً منه كما يقول الناس”.